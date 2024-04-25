Житель Троицка обнаружил, что мошенники оформили на его имя кредит на сумму более 2,4 миллиона рублей. Троичанин оставил заявку на инвестирование, с ним связался «финансовый специалист», предложивший поучаствовать в выгодном инвестпроекте. Мошенник убедил южноуральца в получении высокого заработка от покупки и продажи акций.
Мужчина скачал приложение для инвестиций и перевел 3 тысячи рублей. Тогда ему пришло сообщение, что он «заработал» 18 тысяч долларов, однако «финансовый специалист» перестал отвечать на звонки. Южноуральцу начали поступать сообщения от банков о переводе денежных средств. Тогда троичанин отправился в отделение одного из них и узнал об оформленном на него кредите.
«На аналогичную уловку во второй раз попалась 65-летняя жительница Миасса. Аферисты спустя год убедили женщину, что ее предыдущие вложения на 2,5 миллиона рублей не пропали, а были „заморожены“ и теперь есть возможность их вернуть. Она оформила еще один кредит на миллион рублей. Но так и не получила обратно денежные средства», — отметили в ведомстве.
Жительница Озерска также оставила заявку на сайте с инвестициями. Она установила необходимые приложения, внесла первоначальный взнос и оформила несколько кредитов в разных банках на сумму более 800 тысяч рублей, но так и не получила прибыль.