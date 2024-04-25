Жители Челябинской области лишились более 4 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Три южноуральца стали жертвами мошенников

Три жителя Челябинской области стали жертвами мошенников из‑за своего желания подзаработать через интернет. Вместо крупного дохода южноуральцы получили убытки почти на 4,2 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Житель Троицка обнаружил, что мошенники оформили на его имя кредит на сумму более 2,4 миллиона рублей. Троичанин оставил заявку на инвестирование, с ним связался «финансовый специалист», предложивший поучаствовать в выгодном инвестпроекте. Мошенник убедил южноуральца в получении высокого заработка от покупки и продажи акций.

Мужчина скачал приложение для инвестиций и перевел 3 тысячи рублей. Тогда ему пришло сообщение, что он «заработал» 18 тысяч долларов, однако «финансовый специалист» перестал отвечать на звонки. Южноуральцу начали поступать сообщения от банков о переводе денежных средств. Тогда троичанин отправился в отделение одного из них и узнал об оформленном на него кредите.

«На аналогичную уловку во второй раз попалась 65-летняя жительница Миасса. Аферисты спустя год убедили женщину, что ее предыдущие вложения на 2,5 миллиона рублей не пропали, а были „заморожены“ и теперь есть возможность их вернуть. Она оформила еще один кредит на миллион рублей. Но так и не получила обратно денежные средства», — отметили в ведомстве.

Жительница Озерска также оставила заявку на сайте с инвестициями. Она установила необходимые приложения, внесла первоначальный взнос и оформила несколько кредитов в разных банках на сумму более 800 тысяч рублей, но так и не получила прибыль.