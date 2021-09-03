Жители челябинских комплексов «Манхеттен» и «Западный луч» пожаловались на кражи велосипедов

Потерпевшие самостоятельно отследили злоумышленников по камерам наблюдения

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С лестничных площадок жилых комплексов «Манхеттен» и «Западный луч» начали пропадать велосипеды. Люди оставляли имущество в подъезде, поскольку не сомневались в безопасности территории, однако стали жертвами краж. Об этом челябинцы рассказали Первому областному информагентству.

По словам жителей «Манхеттена», последняя кража случилась буквально недавно — 29 августа в доме № 9 по улице Героя Яковлева.

«Мы запросили материалы камер наблюдения и теперь знаем вора в лицо. Он зашел в подъезд и просто вынес велосипед. В это время на улице его ждал подельник. Мы написали заявление в полицию и предоставили эту видеозапись, однако никаких действий в сторону раскрытия преступления от сотрудников правоохранительных органов мы не наблюдаем. Поэтому обращаемся в СМИ, чтобы защитить свое имущество и предостеречь жителей других районов от возможных серий краж», — рассказала пострадавшая.

Велосипед пропал с лестничной площадки в воскресенье, в понедельник жительница комплекса написала заявление в полицию. Несколькими днями ранее велосипед украли и в соседнем «Западном луче». Жители полагают, что действуют одни и те же преступники, и недоумевают, как они проникают на территорию, которая априори должна быть безопасной для хозяев квартир.

В УМВД по Челябинску Первому областному информагентству сообщили, что в распоряжении полиции есть видео инцидента. Информацию о возбуждении уголовного дела в пресс-службе обещали прокомментировать позднее.

«Правоохранительные органы регулярно раскрывают велосипедные кражи и возвращают имущество законным владельцам. Если с места происшествия имеется видеозапись, то она, конечно, есть в распоряжении оперативников и следователя», — сообщили ИА «Первое областное» в полиции Челябинска.