Жители Челябинска устроили пожар в бору из-за разведенного костра и скрылись

Что грозит нарушителям

В Челябинске отдыхающие в городском бору развели костер и сбежали, как только вокруг загорелась трава. Пожар спасатели обнаружили в ходе рейда по береговой линии Шершневского водохранилища и городскому бору, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Уже в начале патрулирования обнаружен вопиющий случай. „Граждане“ решили устроить костер прямо в бору. Разожгли, а когда вокруг загорелась сухая трава — сбежали с места ЧП. Что это — глупость, болезнь, бравада или преступный умысел? Спрос с таких людей будет крайне серьезный!»— предупредили в ведомстве.

Любителей пожарить шашлык на открытом огне оказалось немало и на Шершнях. Спасатели провели беседы со всеми отдыхающими. Те, кто уже успел развести огонь, потушили его. Правда, протокол им все равно выписали.

Сотрудники МЧС предупредили, что за разведение костров в период особого противопожарного режима штраф на физическое лицо составляет до 20 тысяч рублей.