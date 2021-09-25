Жители Челябинска пожаловались на намеренную порчу автомобилей

Автовладельцы подозревают семью с двумя детьми

Минувшей ночью в Металлургическом районе Челябинска семья с детьми повредила несколько автомобилей. Как утверждают владельцы машин в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте», порча их имущества была намеренной.

«Сегодня ночью ровно в 00:00 во дворе по улице Пожарского, 3 семейная пара в присутствии своих детей намеренно повредила лакокрасочное покрытие неизвестным предметом трех автомобилей. На записи четко видно, что данные действия были сделаны мужчиной намеренно. А дама пробегает мимо с коляской и прячется от камеры»,— говорится в сообщении.

В качестве доказательств авторы выложили видео с камер «Интерсвязи».

Также владельцы автомобилей сообщили, что собираются пойти в полицию с заявлением о порче имущества.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что пока подобных заявлений в полицию не поступало.