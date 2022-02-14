Жители Челябинска перевели мошенникам почти шесть миллионов рублей

Правоохранители разыскивают злоумышленников

Восемь челябинцев перевели мошенникам почти шесть миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, среди обманутых граждан оказались как молодые горожане, так и пенсионеры. Возбуждены уголовные дела.

Семерым челябинцам звонившие представились сотрудниками банков и убедили их перевести деньги на резервные счета. Злоумышленники сообщили потерпевшим, что неизвестные пытаются взять на их имена кредиты, а аннулировать их можно, самостоятельно оформив займ и перечислив деньги на резервные счета. Горожане выполнили все действия, продиктованные неизвестными.

«В одном случае мошенники представились челябинке специалистами финансовой организации. Женщине предложили инвестировать денежные средства в акции одной из крупных компаний для получения в перспективе дополнительного заработка, на что она согласилась и перевела крупную сумму на указанный телефонными собеседниками счет»,— рассказали в ведомстве.

В результате доверчивые челябинцы перевели мошенникам более 5,8 миллиона рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Злоумышленникам грозит до пяти, шести и десяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступлений.