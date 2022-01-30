Жители Челябинска перевели мошенникам более четырех миллионов рублей

Горожане думали, что перечисляют деньги на специальные счета

Жители Челябинска перечислили мошенникам более четырех миллионов рублей, думая, что отправляют деньги на специальные счета. Возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отдел полиции «Калининский» с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонили якобы из банка и сообщили, что от ее имени оформлена заявка на кредит, и чтобы ее аннулировать, женщине самой нужно оформить кредит и перечислить средства на специальный счет, и кредит будет погашен.

«Далее заявительнице позвонил якобы представитель правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что по данному факту проводится „внутренняя проверка“, поэтому о случившемся лучше никому не сообщать и неукоснительно следовать всем указаниям сотрудника банка. Женщина так и сделала, но спустя некоторое время вновь раздался телефонный звонок и собеседник снова сообщил о намерении третьих лиц оформить на ее имя кредит, но уже в другом банке. Потерпевшая снова пошла на поводу у мошенников, оформила кредит и перевела все средства на указанный злоумышленником счет»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, мошенники убедили потерпевшую перечислить на безопасный счет все ее сбережения в размере 300 тысяч рублей. И только после того, как женщина перевела около 2,2 миллиона рублей, она поняла, что ее обманули.

С подобными заявлениями в полицию обратились 30-летний мужчина, перечисливший мошенникам более миллиона рублей, и 23-летняя девушка, которая взяла кредит на сумму 945 тысяч рублей и также перевела деньги злоумышленникам.

В отделах полиции возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступлений.