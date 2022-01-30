Жители Челябинска перечислили мошенникам более четырех миллионов рублей, думая, что отправляют деньги на специальные счета. Возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В отдел полиции «Калининский» с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонили якобы из банка и сообщили, что от ее имени оформлена заявка на кредит, и чтобы ее аннулировать, женщине самой нужно оформить кредит и перечислить средства на специальный счет, и кредит будет погашен.
«Далее заявительнице позвонил якобы представитель правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что по данному факту проводится „внутренняя проверка“, поэтому о случившемся лучше никому не сообщать и неукоснительно следовать всем указаниям сотрудника банка. Женщина так и сделала, но спустя некоторое время вновь раздался телефонный звонок и собеседник снова сообщил о намерении третьих лиц оформить на ее имя кредит, но уже в другом банке. Потерпевшая снова пошла на поводу у мошенников, оформила кредит и перевела все средства на указанный злоумышленником счет»,— рассказали в ведомстве.
Кроме того, мошенники убедили потерпевшую перечислить на безопасный счет все ее сбережения в размере 300 тысяч рублей. И только после того, как женщина перевела около 2,2 миллиона рублей, она поняла, что ее обманули.
С подобными заявлениями в полицию обратились 30-летний мужчина, перечисливший мошенникам более миллиона рублей, и 23-летняя девушка, которая взяла кредит на сумму 945 тысяч рублей и также перевела деньги злоумышленникам.
В отделах полиции возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступлений.