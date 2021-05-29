Жители Челябинска обнаружили ручную гранату

Боеприпас передан специалистам для дальнейших разбирательств

В Ленинском районе Челябинска местные жители обнаружили гранату. Во избежание ЧП челябинцы незамедлительно вызвали ОМОН. Подробнее рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

«Прибывшие на место специалисты группы разминирования челябинского ОМОН обследовали находку и установили, что это ручная граната. Боеприпас был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, неделю назад боевая граната была обнаружена жителями Чесменского района. Прибывшие на место специалисты обследовали объект и уничтожили его. Подробнее читайте здесь.