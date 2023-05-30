Жители Башкирии пытались продать больше 100 свертков с наркотиком в Челябинской области

Они планировали сбыть вещества через тайники в Карталах

23-летний и 29-летний жители Башкирии приехали в Карталы, чтобы подзаработать на продаже наркотиков. Полицейские остановили машину, в которой нарушители перевозили 110 свертков с запрещенным веществом, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.

Машину злоумышленников задержали около железнодорожного переезда перегона «Карталы – Начальное». Сотрудники полиции нашли в кармане водительского сиденья два пакета с 80 свертками. В переднем пассажирском сидении было еще 30 свертков.

Исследование показало, что нарушители перевозили более 100 граммов мефедрона. Все это планировалось сбыть через тайники в Карталах.

Позже оперативники выяснили, что на железнодорожном перегоне также есть тайник, из которого изъяли еще около 50 граммов запрещенного вещества.

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на продажу наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). До суда задержанные будут находиться в СИЗО.

Напомним, ранее в Челябинске в суд ушло дело банды наркосбытчиков. Изъято 40 килограммов героина.