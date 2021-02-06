Жители Агаповки обнаружили на свалке человеческую голову

Находку активно обсуждают в социальных сетях

Накануне днем в Агаповке Челябинской области местные жители обнаружили страшную находку — человеческую голову. Об этом редакции Первого областного информационного агентства сообщили местные жители, также инцидент обсуждают в социальных сетях.

«У нас тут около свалки в Агаповке голову нашли, вроде как собака притащила, вся полиция на ушах»,— сообщил собеседник.

Другая местная жительница в социальных сетях подтвердила факт происшествия.

«Собаки возле свалки грызли. Водитель остановился, вызвали полицию»,— написала пользователь Елена Амирова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировать ситуацию не смогли и направили в Следственный комитет. Там получить комментарий на момент публикации статьи не удалось.