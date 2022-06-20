Жителей многоквартирного дома в Озерске эвакуировали из‑за артиллерийского снаряда

Мужчина принес боеприпас в квартиру

Житель Озерска нашел в поле предмет, напоминающий боеприпас, и принес его домой. Об этом сегодня, 20 июня, Первому областному информагентству сообщили в управлении Росгвардии по Челябинской области. На место прибыли сотрудники группы разминирования. Специалисты установили, что находка — 33-миллиметровый артиллерийский снаряд.

«До прибытия группы полицейские совместно с коллегами из УФСБ и сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии вывели жильцов подъезда из дома», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, опасности для жизни предмет не представлял.