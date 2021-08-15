Жителей Магнитогорска просят забрать детей, эвакуированных из лагеря из-за лесного пожара

Автобусы с отдыхающими прибудут на площадь у Курантов

Родителей магнитогорских детей, отдыхающих в лагере «Горное ущелье», просят на несколько дней забрать их домой. Соответствующее решение принято оперативным штабом, сообщили администраторы на странице лагеря в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые родители детей из города Магнитогорска, отдыхающих на 4 смене в ДООЦ „Горное ущелье“. На оперативном собрании штаба было принято решение вывезти детей за территорию лагеря на пару дней. Сегодня, 15 августа, в 19:00, в город на площадь у Курантов прибудут автобусы с детьми, живущими в Магнитогорске. В случае невозможности встретить ребенка лично или при помощи родственников следует в обязательном порядке оповестить об этом воспитателя отряда или администрацию. Дети из других территорий будут размещены на проживание»,— говорится в сообщении.

Вся подробная информация о размещении оставшихся детей появится на официальном сайте лагеря «Горное ущелье».

Напомним, сегодня днем на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан произошел лесной пожар. Огонь вспыхнул на расстоянии одного километра от детского лагеря «Горное ущелье», расположенного в 40 километрах от Магнитогорска. Принято решение об эвакуации детей и персонала, всего эвакуировано 837 человек.