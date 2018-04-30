Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62 -0.73 75.21 -0.55
Челябинск
сейчас
 
+7 °C
завтра
 
+5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Жителей двух этажей спасали во время возгорания в центре Челябинска

Жителей двух этажей спасали во время возгорания в центре Челябинска

На место происшествия прибыло 5 единиц пожарной техники
сегодня в 14:54
  |  Происшествия

Пожар произошел сегодня, 30 апреля, в доме по улице Свободы, 78. Очевидцы заметили, что из нескольких окон в доме напротив валит густой дым. К тому моменту огнеборцы уже мчались на вызов. Пять единиц пожарной техники, а также экстренные службы города прибыли к месту происшествия.

В доме напротив загорелась квартира, дым валил из двух окон — кухни и жилой комнаты. Быстро приехали пожарные, с помощью лестницы забрались в квартиру, а часть — через подъезд поднялась на 4 этаж. В это время рядом дежурили «скорая» и газовая служба. Пострадавших вроде нет, «скорая» спокойно стоит. При этом вход в находящийся внизу магазин не огораживали, люди пробегали прямо под лестницей. — комментирует автор видео.

На место возгорания выехали четыре автоцистерны и одна автолестница.

Была проведена эвакуация при помощи спасательных комплектов по лестницам. С верхних этажей эвакуировано 5 человек. Без погибших, без пострадавших. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе МЧС.

Причина пожара устанавливается.

Происшествия
Крупный лесной пожар в Миассе сняли на видео местные жители
  
сегодня в 12:10
Крупный лесной пожар в Миассе сняли на видео местные жители
Происшествия
Ночной пожар в торговом комплексе Магнитогорска попал на видео
27.04.2018
Ночной пожар в торговом комплексе Магнитогорска попал на видео
Происшествия
Работники «Челябинвестбанка» эвакуировались, услышав пожарную тревогу
20.04.2018
Работники «Челябинвестбанка» эвакуировались, услышав пожарную тревогу
Происшествия
Магнитогорец погиб в результате пожара в многоэтажке
19.04.2018
Магнитогорец погиб в результате пожара в многоэтажке
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Под окнами многоэтажки в Озерске обнаружен труп девушки
сегодня в 16:30
Под окнами многоэтажки в Озерске обнаружен труп девушки
Происшествия
Из горящей сауны в Челябинске эвакуировали двух человек
сегодня в 16:00
Из горящей сауны в Челябинске эвакуировали двух человек
Происшествия
Жителей двух этажей спасали во время возгорания в центре Челябинска
  
сегодня в 14:54
Жителей двух этажей спасали во время возгорания в центре Челябинска
Общество
Челябинский митинг профсоюзов покажут в прямом эфире сайта «Первый областной»
сегодня в 13:00
Челябинский митинг профсоюзов покажут в прямом эфире сайта «Первый областной»
Происшествия
Тело найденного в озере Аргази утопленника опознано
  
сегодня в 12:26
Тело найденного в озере Аргази утопленника опознано
Происшествия
Крупный лесной пожар в Миассе сняли на видео местные жители
  
сегодня в 12:10
Крупный лесной пожар в Миассе сняли на видео местные жители
Происшествия
Обнаружено тело утопленника в водоеме Аргази
  
сегодня в 11:34
Обнаружено тело утопленника в водоеме Аргази
Происшествия
Иномарка едва не вылетела с дороги в сосновый бор Челябинска
  
сегодня в 09:31
Иномарка едва не вылетела с дороги в сосновый бор Челябинска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6