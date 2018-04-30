/ Жителей двух этажей спасали во время возгорания в центре Челябинска

На место происшествия прибыло 5 единиц пожарной техники

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Пожар произошел сегодня, 30 апреля, в доме по улице Свободы, 78. Очевидцы заметили, что из нескольких окон в доме напротив валит густой дым. К тому моменту огнеборцы уже мчались на вызов. Пять единиц пожарной техники, а также экстренные службы города прибыли к месту происшествия.

В доме напротив загорелась квартира, дым валил из двух окон — кухни и жилой комнаты. Быстро приехали пожарные, с помощью лестницы забрались в квартиру, а часть — через подъезд поднялась на 4 этаж. В это время рядом дежурили «скорая» и газовая служба. Пострадавших вроде нет, «скорая» спокойно стоит. При этом вход в находящийся внизу магазин не огораживали, люди пробегали прямо под лестницей.

— комментирует автор видео.

На место возгорания выехали четыре автоцистерны и одна автолестница.

Была проведена эвакуация при помощи спасательных комплектов по лестницам. С верхних этажей эвакуировано 5 человек. Без погибших, без пострадавших.

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе МЧС.

Причина пожара устанавливается.