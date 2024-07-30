Жителей Челябинской области призывают не пить воду из‑под крана во время паводка

Рекомендуется использовать бутилированную и свежекипяченую воду

Во время паводка специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют не пить воду из-под крана. Есть риск заражения источников, в результате можно схватить болезни вплоть до очень опасных — гепатита А, брюшного тифа, холеры, различных кишечных инфекций, столбняка, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

«При выявлении признаков инфекционного заболевания необходимо помнить, что больному надо выделить отдельную посуду, а в помещении организовать уборку дезсредствами, тщательно мыть руки, всю посуду перекипятить, не жалеть дезинфицирующих средств», — напомнили в региональном Минздраве.

Напомним, ранее санитарные врачи рекомендовали жителям пострадавших территорий привиться от гепатита А.

В Челябинской области открыт спецсчет для поддержки пострадавших от проливных дождей.

Южноуральцев предупредили, что в воде из крана усилится запах хлора.