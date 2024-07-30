Во время паводка специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют не пить воду из-под крана. Есть риск заражения источников, в результате можно схватить болезни вплоть до очень опасных — гепатита А, брюшного тифа, холеры, различных кишечных инфекций, столбняка, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.
«При выявлении признаков инфекционного заболевания необходимо помнить, что больному надо выделить отдельную посуду, а в помещении организовать уборку дезсредствами, тщательно мыть руки, всю посуду перекипятить, не жалеть дезинфицирующих средств», — напомнили в региональном Минздраве.
Напомним, ранее санитарные врачи рекомендовали жителям пострадавших территорий привиться от гепатита А.
В Челябинской области открыт спецсчет для поддержки пострадавших от проливных дождей.
Южноуральцев предупредили, что в воде из крана усилится запах хлора.