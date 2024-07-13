Жителей Челябинской области предупредили о мошенничестве в Телеграме

Злоумышленники используют мессенджер для взлома системы Android

МВД России предупредило пользователей мессенджера Телеграм о новой мошеннической схеме. Неизвестные рассылают сообщения с видеороликом, после открытия которого скачивается вирусная программа, сообщили в ведомстве.

«Аферисты предлагают запустить видеоролик во внешнем плеере. После его открытия на устройстве автоматически запускается скачивание вредоносной программы, предоставляющей злоумышленникам доступ к различным файлам на гаджете владельца и его функционалу»,— уточнили в МВД России.

Вредоносная программа рассчитана на взлом устройств, работающих на системе Android.

Полицейские призывают не открывать сообщения от неизвестных и не выполнять их требования.