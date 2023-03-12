Жителей челябинского микрорайона «Парковый» напугала выкрикивавшая угрозы женщина в камуфляже

Неизвестная разносила по квартирам непонятные подарки, а затем с общего балкона обещала «перестрелять всем ноги»

Полиция Челябинска разыскивает женщину, напугавшую жильцов нескольких домов на Краснопольском проспекте (микрорайон «Парковый». Одетая в камуфляж и балаклаву незнакомка стучалась в квартиры, вручала странные подарки, а затем с общего балкона начала угрожать горожанам, рассказывают пользователи группы «Парковый» в соцсети «ВКонтакте».



«Сегодня весь вечер эта женщина разносит какие-то непонятные странные „подарки“ по району, которых никто не заказывал и не ждал, пугая тем самым людей. Будьте внимательны и осторожны. В полицию уже обращались», — рассказал автор поста.

В комментариях другие жители «Паркового» подтверждали, что незнакомка стучалась в дом по Краснопольскому проспекту, 23, потом убежала в один из подъездов дома № 19-б. В одну из квартир она принесла букет из двух цветков, напугав пожилую хозяйку.

«Два цветка ( как на могилу) в чёрной бумаге принесла женщине, сказав, что доставка. Зашла на порог и кинула в квартиру, ушла. Потом её рядом с этим двором возле магазина ’Мандарин» увидели уже с новым подарочком в чёрной коробке с синей ленточкой. Повторно вызвали полицию, пока они ехали она убежала в дом 19 Б, переодевалась там на общем балконе и кричала угрозы, что она с Украины и перестреляет всем ноги», — рассказывает пользователь Вера Арсланова.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов ведут розыск неизвестной.

«Сообщение от местной жительницы поступило в отдел полиции „Курчатовский“ УМВД по Челябинску около 19:30. На адрес выезжали сотрудники. Оперативники опросили участников происшествия. В настоящее время работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего продолжается. Участковые уполномоченные проводят поквартирный обход, расспрашивая жильцов домов. Оперативниками собирается необходимая информация, способствующая установлению объективной картины случившегося», — комментируют происшествие в полицейском главке.