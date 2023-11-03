Жителей челябинского Академ Риверсайд напугали взрывающиеся во дворе петарды

Полиция разыскивает нарушителей порядка

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Жителей домов по Университетской Набережной напугали яркие вспышки и звуки взрывов во дворе. На место происшествия выезжали сотрудники полиции, сообщили в УМВД по городу.

Громкие звуки раздались накануне вечером, 2 ноября. Во дворах сработали сигнализации машин, а в небе жители микрорайона заметили яркие вспышки. Судя по камерам наблюдения «Интерсвязи», во дворе шалили подростки и взрывали петарды.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции „Северо-Западный“. Найдены фрагменты предположительно петарды. Проверка продолжается», — прокомментировали в городской полиции.



