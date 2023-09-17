Жителей Челябинска напугал столб черного дыма

Рассказываем, что и где произошло

Сегодня, 17 сентября, жители нескольких районов Челябинска увидели черный дым, поднимающийся из центра города. Об этом они сообщили в социальных сетях и в редакцию ИА «Первое областное».

«Скорее всего, в районе улицы Российской что-то горит. Черный дым»,— сообщила жительница Ленинского района Анастасия.

«Кто знает, что происходит? Похоже на пожар»,— написали жители микрорайона Академ Риверсайд.

«Что горит? Аж на Северо-Западе видно»,— интересуется читательница нашего сайта Светлана.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что на улице Постышева в Центральном районе произошел пожар в одном из гаражно-строительных кооперативов.

«Горят покрышки, угрозы распространения огня нет. На месте работают силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона»,— уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, никто не пострадал.