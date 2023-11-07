Житель Златоуста задержан по подозрению в расправе с женой

Детям мужчина сказал, будто мать уехала в другой город на заработки

В Златоусте задержали подозреваемого в убийстве супруги, преступление было совершено полгода назад, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что в мае текущего года на кладбище в поселке Куваши при тушении пожара обнаружили обгоревший труп женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а полиция приступила к раскрытию преступления, несмотря на явные признаки неочевидности: в розыск женщину никто не объявлял, а экспертиза смогла установить только предположительный возраст погибшей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался супруг найденной женщины. В ходе бытового конфликта он убил свою 45-летнюю жену, а чтобы скрыть следы преступления, вывез труп на кладбище в Куваши и поджег», — рассказали в полиции.

Оказалось, что детям и родственникам 42-летний мужчина говорил, что мать и супруга уехала в другой город на заработки.

Сейчас подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.