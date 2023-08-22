Житель Златоуста угнал из гаража машину и попал на ней в ДТП

На мужчину завели уголовное дело

Сотрудники Госавтоинспекции в Златоусте получили сообщение об аварии на трассе в сторону Кусы. На месте полицейские увидели Lada Kalina без водителя. Когда сотрудники начали его розыск, поступило сообщение об угоне этой машины. Подробности раскрытия дела рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские опросили очевидцев, установили приметы водителя, путь движения машины и в итоге разыскали подозреваемого в ДТП — 41-летнего местного жителя. Когда от владельца автомобиля поступило сообщение об угоне, подозреваемого задержали.

Оказалось, что у задержанного был доступ к гаражному боксу, где стояла Lada Kalina. Он знал, что ключи хранятся в «бардачке» машины, воспользовался моментом и взял их. После угона он попал в ДТП и бросил технику, а сам попытался скрыться.

В полиции завели уголовное дело об угоне (часть 1 статьи 166 УК РФ). Подозреваемому мерой пресечения избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Машину вернули владельцу.

Напомним, ранее в Челябинске полицейские задержали пьяного мужчину, угнавшего мотоцикл. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался.