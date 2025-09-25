В Златоусте задержали автовандала — им оказался 20-летний пьяный дебошир. Ночью его выгнали из клуба, а под утро он сорвал злость на машине, сообщают ГУ МВД России по Челябинской области.
На утро 40-летний местный житель обнаружил свою Skoda Octavia разбитой. Было установлено, что по машине били камнем. По следам также стало понятно, что злоумышленник прыгал по капоту и крыше автомобиля.
Виновного (ранее судимого 20-летнего молодого человека) задержали в собственной квартире. Сотрудники выяснили, что парень провел ночь в клубе. Под утро, уже пьяного, его попросили уйти. Он разозлился и повредил стоявшую рядом машину.
На вандала завели уголовное дело. Теперь ему предстоит выплатить 260 тысяч рублей.