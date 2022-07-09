Житель Златоуста пропал во время отдыха с коллегами на Долгобродском водохранилище

Мужчину ищут второй день

В Челябинской области спасатели ищут мужчину, который пропал в ночь с 7 на 8 июля, отдыхая с коллегами на Долгобродском водохранилище. Об этом 9 июля сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

За день до ЧП житель Златоуста встретился с компанией коллег, перевез их на своей моторной лодке на остров и уселся с ними отдыхать. В четверг вечером все уснули, а утром мужчины вместе с коллегами не оказалось.

«После обращения в полицию на противоположном берегу была обнаружена лодка с винтом, обмотанным водорослями. Следов выхода на берег нет, свидетелей и очевидцев ночного „путешествия“ пропавшего тоже нет»,— рассказали в ведомстве.

Жителя Златоуста второй день разыскивают сотрудники полиции и Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы как пешком, так и на лодках.

Ранее спасатели на протяжении трех дней искали тело утонувшего на озере Еловое отдыхающего мужчины. На прошлой неделе от устроил заплыв и не вернулся на берег. Его тело обнаружили на расстоянии 70 метров от берега и на глубине пять метров.