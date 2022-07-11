Житель Златоуста пошел под суд за стрельбу из автомата в собственном дворе

В правоохранительных органах применение автомата Калашникова квалифицировали как хулиганство

Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пьяной стрельбе из автомата Калашникова. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального надзорного органа, стрелку грозит до семи лет лишения свободы.



По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, ночью 24 апреля этого года подвыпивший житель Златоуста пошел в магазин, взяв с собой охолощенный автомат Калашникова. Он похвастался оружием перед продавцом, а затем во дворе многоквартирного дома открыл огонь светошумовыми патронами.

Действия стрелка квалифицировали как «Хулиганство с применением оружия». Расследование уголовного дела закончено, материалы переданы в суд.

Софья Петрова