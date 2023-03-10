Житель Златоуста попался на краже иномарки у друзей из Миасса

Вор устроил ДТП на угнанной машине и сбежал с места происшествия

Сотрудники ГИБДД Миасса, разбираясь в обстоятельствах ночного ДТП, раскрыли угон. Как выяснилось, скрывшимся с места происшествия виновником аварии оказался приезжий из Златоуста, укравший у своих знакомых Toyota Picnic с целью покататься, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По данным полиции, инспекторы ДПС Миасса выехали на место аварии на улице Вернадского. О ДТП в полицию сообщили очевидцы. Виновник с места аварии скрылся, бросив машину — «Тойоту-Пикник».

Одновременно в дежурную часть миасского отдела полиции «Северный» обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ключей от иномарки ее отца. Машина была той же марки, что и брошенная на месте ДТП, а затем отправленная на штрафстоянку.

Угонщика нашли и задержали инспекторы уже златоустовского ДПС лейтенанты полиции Евгений Вечканов и Максим Егоров. Как выяснилось, 34-летний безработный с подругой гостил у друзей в Миассе. Выпив спиртного, мужчина тайком взял ключи от чужой «Тойоты», поехал прокатиться, устроил ДТП и сбежал, бросив автомобиль.

В результате сейчас горе-угонщик находится под административным арестом, в его отношении возбуждено уголовное дело.