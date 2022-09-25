Житель Златоуста попал под трамвай и потерял пальцы

Доставать пострадавшего из-под транспорта пришлось спасателям

Вечером 24 сентября в Златоусте Челябинской области пенсионер решил перейти трамвайные пути в неположенном месте. Водитель электротранспорта наехала на пешехода, и он оказался заблокирован за колесами трамвая и получил серьезные травмы, сообщили 25 сентября в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области (ППС).

ЧП произошло в девятом часу вечера в районе остановки «Братьев Кадомцевых». Мужчина не посмотрел по сторонам и отправился пересекать рельсы, как вдруг на его наехал трамвай.

Пострадавший оказался заблокирован за первой колесной парой и потерял четыре пальца левой руки. Прибывшие ему на помощь сотрудники Златоустовского отряда ППС подползли к пострадавшему под вагон, деблокировали его, при помощи спинального щита эвакуировали из-под трамвая и донесли до автомобиля скорой помощи.

В ведомстве добавили, что водитель трамвая, увидев человека на рельсах, применила экстренное торможение, однако даже в этом случае транспорт не может остановиться мгновенно, о чем следует помнить пешеходам.