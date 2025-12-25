Житель Златоуста получил срок за ДТП, в котором погибли молодые супруги

Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших более чем на 3 миллиона рублей

Суд Миасса вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Златоуста, который устроил смертельное ДТП на встречке; в аварии 8 июня погибла молодая супружеская пара, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что подсудимый, управляя Toyota Land Cruiser 200, двигаясь по дороге Миасс — Златоуст, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в авто, в котором находилась молодая семейная пара.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). С учетом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к 5 годам колонии-поселения с лишением прав на срок 2 года 10 месяцев. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 3 миллионов рублей.