Житель Златоуста погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты

Мужчину без признаков жизни обнаружили сотрудники МЧС

Сегодня, 15 июня, рано утром в Златоусте произошел пожар в квартире на последнем этаже пятиэтажки на улице Нижневокзальной. В результате хозяин жилья погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Тело мужчины спасатели обнаружили во время ликвидации возгорания. Предположительно, ЧП произошло из-за неосторожности при курении.

Возгорание пожарные ликвидировали на площади один квадратный метр.

Спасатели призывают южноуральцев соблюдать меры безопасности: не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, а также обязательно тушить окурки.