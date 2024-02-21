В Златоусте 57-летний житель доверился мошенникам и лишился более 20 миллионов рублей. Злоумышленники убедили мужчину, что ему нужно перечислить все свои сбережения в «специальные банковские ячейки», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В декабре 2023 года у потерпевшего взломали личный кабинет на «Госуслугах». Затем со златоустовцем связались мошенники и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили южноуральцу о кредитах на его имя в различных банках.

«Для пресечения противоправных действий злоумышленники рекомендовали перечислить его деньги в „специальные банковские ячейки“. Для убедительности один из телефонных собеседников вышел с потерпевшим на видеосвязь в мессенджере», — отметили в ведомстве.
Доверившись, житель Златоуста перечислил на сторонние банковские счета более 800 тысяч рублей из личных накоплений. После он оформлял займы в различных банках, чтобы снова перевести деньги мошенникам, но уже через городские банкоматы. В течение двух недель злоумышленники оказывали психологическое давление на мужчину, запрещая ему делиться произошедшим со своими близкими.

Сотрудники полиции предупреждают, что, если разговор по телефону или в мессенджере касается финансового вопроса, нужно завершить общение и не поддаваться на угрозы незнакомцев, ведь это могут быть мошенники.