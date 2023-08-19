Житель Златоуста перечислил мошенникам свыше миллиона кредитных рублей

Мужчина хотел получить прибыль, вкладывая деньги якобы в акции крупной компании

Житель Златоуста, желая заработать на инвестициях, взял кредит в размере миллиона рублей и перевел деньги на якобы свой счет. На самом деле крупная сумма оказалась на счету мошенников. Потерпевший понял это, когда не смог вывести деньги, и обратился в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Златоустовец рассказал правоохранителям, что увидел в интернете рекламу об инвестициях в акции крупной компании. Он откликнулся, и спустя некоторое время ему позвонил мужчина, который предложил ему помочь получить доход. Незнакомец рекомендовал ему установить ряд приложений и начать вкладывать деньги. Потерпевший на протяжении некоторого времени выполнял все рекомендации неизвестного, а затем по его указке взял кредит в размере миллиона рублей и перечислил деньги на якобы свой счет. Но никакой прибыли мужчина в результате не получил и понял, что его обманули.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!