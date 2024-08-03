Житель Златоуста лишился полмиллиона рублей при покупке трактора

Мужчина перечислил деньги продавцу до получения товара

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 41-летний житель Златоуста. Мужчина рассказал, что хотел купить трактор на одном из сайтов объявлений, но лишился 496 тысяч рублей, а товар так и не получил, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший уточнил, что списался с продавцом, выяснил все необходимые детали и принял решение о покупке. Мошенник потребовал предоплату, и мужчина, подумав, перечислил названную сумму на указанный «продавцом» счет. Через некоторое он снова написал продавцу, но тот перестал выходить на связь. Тогда златоустовец понял, что связался с мошенником.

В полиции возбудили уголовное дело и напомнили о том, что не следует отправлять кому-либо деньги до получения товара или услуги. При покупках в интернете необходимо тщательно изучить отзывы о продавце.