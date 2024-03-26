Житель Златоуста лишился 1,8 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Большая часть денег была взята в кредит

Житель Златоуста два месяца думал, что покупает криптовалюту, но оказалось, что все средства он отправлял мошенникам. Мужчина потерял 1,8 миллиона рублей и обратился в полицию, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что рекламу, как заработать денег, увидел в интернете. С ним связался незнакомец, который предложил инвестировать в криптовалюту. Потерпевший несколько раз выводил по 50 тысяч рублей, но мошенник убеждал, что нужны более крупные вложения.

«Златоустовец оформил кредиты в банках и совершил переводы от 15 тысяч до 150 тысяч рублей на счета, которые ему диктовал мошенник. За два месяца мужчина оформил кредиты на общую сумму 1 миллион 796 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).