Потерпевший рассказал, что рекламу, как заработать денег, увидел в интернете. С ним связался незнакомец, который предложил инвестировать в криптовалюту. Потерпевший несколько раз выводил по 50 тысяч рублей, но мошенник убеждал, что нужны более крупные вложения.
«Златоустовец оформил кредиты в банках и совершил переводы от 15 тысяч до 150 тысяч рублей на счета, которые ему диктовал мошенник. За два месяца мужчина оформил кредиты на общую сумму 1 миллион 796 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).