Житель Златоуста чуть не замерз в лесу, увязнув в сугробе

У мужчины отказали ноги, но он пытался двигаться ползком

В Златоусте спасатели пришли на помощь 67-летнему мужчине, который упал в глубокий сугроб и не мог выбраться.

Как рассказала жена пострадавшего, они с супругом отправились пешком на дачу за овощами и заготовками. В нескольких километрах от дачи мужчина упал и увяз в глубоком снегу.

«Своими силами поднять супруга весом свыше 100 кг женщина не могла, а у пенсионера между тем отказали ноги. Плюс, лежа на снегу без движения, он стал замерзать», — говорится в сообщении.

Выехавшие по вызову спасатели обнаружили мужчину в лесном массиве в двух километрах от города. Оказалось, что попыток самостоятельно выбраться к дороге он не оставлял и ползком продолжал двигаться по сугробам.

Пострадавшего эвакуировали из леса с помощью снегохода, затем до города на автомобиле, а затем, поддерживая с двух сторон, помогли дойти до дома. Обращаться к медикам мужчина отказался.