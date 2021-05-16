Житель Южноуральска при покупке товара в интернете лишился 900 тысяч рублей

Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления

В Южноуральске Челябинской области мужчина, занимающийся оптовой торговлей универсальных товаров, совершил покупку в интернете, но остался без товара и денег. Местный житель сразу же обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший представитель организации рассказал правоохранителям, что нашел в интернете сайт, где продавалась кабельная продукция. Он связался с представителем, оформил договор и оплатил покупку, стоимость которой составила 900 тысяч рублей. Однако товар не пришел в срок, мужчина забеспокоился, начал звонить представителю по указанному в договоре номеру, писать на сайт, но никто ему не ответил. Тогда он решил обратиться в полицию.

«По данному факту следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России „Южноуральский“ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.