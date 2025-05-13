Житель Южноуральска лишился 4,5 млн рублей, «инвестируя» в акции

Мужчина перевел мошенникам собственные сбережения и деньги, взятые в долг

64-летний житель одного из сел Южноуральска в погоне за легкими деньгами связался с лжефинансистами, влез в большие долги и в результате потерял почти 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что увидел рекламу о большой прибыли от инвестиций в акции и оставил свои контактные данные. После с ним связался якобы финансовый эксперт, который все объяснил, помог установить специальное приложение и внести деньги на покупку акций.

Сначала мужчина внес небольшую сумму, но потом поддался на уговоры лжефинансиста и перевел еще 900 тысяч рублей сбережений. Позже южноуралец оформил несколько кредитов на общую сумму 950 тысяч рублей и снова перевел деньги на покупку акций. После очередного разговора с «экспертом» он занял у знакомых свыше 2,6 миллиона рублей, сообщив, что деньги нужны на строительство, и снова перевел их на «спецсчет».

Когда потерпевший попытался вывести свой заработок, у него ничего не вышло. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Там теперь расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Полицейские напоминают южноуральцам о том, что предложения о легкой и быстрой прибыли поступают только от мошенников.