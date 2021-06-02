Житель Южноуральска хранил в квартире 40 граммов наркотика

Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения

В Южноуральске Челябинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотика. Местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее сообщили накануне, 1 июня, в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Сотрудники местного отделения по контролю за оборотом наркотиков при проведении обысков в квартире задержанного ранее судимого 34-летнего южноуральца обнаружили пакет с марихуаной массой около 40 граммов. Мужчина пояснил правоохранителям, что держал наркотик дома для личного потребления.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до десяти лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наркотическое вещество полицейские изъяли.