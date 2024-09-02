Житель Верхнеуральска похитил у МУПа машин на 16 млн рублей

Махинатор взял их в аренду, а потом продал их от имени фирмы

В Верхнеуральске местный житель похитил шесть машин, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию, взяв их в аренду. Ущерб МУПа превысил 16 миллионов рублей.

В судебном заседании установили схему преступления. Гражданин, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, нашел объявление о продаже действующего юридического лица, от имени которого возможно заключить договор аренды. Затем от имени этой фирмы взял у МУПа в аренду шесть машин, которые в дальнейшем вместе с соучастниками продал.

МУП оценил свой ущерб более чем в 16 миллионов и обратился в суд.

Псевдоарендатор признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Также с мужчины взыскана сумма причиненного ущерба в размере 16 миллионов 82,5 тысячи рублей.