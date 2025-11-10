Житель Верхнего Уфалея контрабандой вывез за границу леса на 3 млн рублей

Приговор южноуральцу вынесли в Екатеринбурге

В Свердловской области суд вынес приговор жителю Южного Урала, обвиняемому в контрабанде стратегических ресурсов, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в 2020 и 2022 годах обвиняемый, являясь директором организации, занимающейся экспортом леса на территории Свердловской области, организовал поставку в иностранное государство пиломатериалов хвойных пород общим объемом порядка 267 кубометров стоимостью свыше 3 миллионов рублей, умышленно указав в товаросопроводительных документах недостоверные сведения об источнике происхождения перемещаемой древесины.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал 49-летнего жителя Верхнего Уфалея виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

С учетом мнения гособвинителя осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя с осужденного взыскана в доход государства сумма, эквивалентная стоимости незаконно вывезенных лесоматериалов.