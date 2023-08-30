Житель Варны вырастил в огороде почти два килограмма марихуаны

Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы

В селе Варна полицейские изъяли у 45-летнего местного жителя 1,8 килограмма марихуаны. Мужчина, которого ранее уже судили за производство наркотиков, пояснил, что вырастил коноплю у себя в огороде для личного потребления. На него возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Два больших пакета с каннабисом сотрудники угрозыска нашли в сарае при осмотре придомовой территории. В пресс-службе полицейского главка пояснили, что два кило марихуаны — это крупный размер. Коноплеводу грозит до десяти лет тюрьмы за незаконное производство наркотических средств. На время предварительного следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Первое областное информагентство писало, что в Южноуральске был задержан безработный житель Миасса за приготовлением наркотической смеси из 500 граммов конопли.