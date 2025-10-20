Житель Варны спалил машину подруги после скандала

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нашел «решение»

В селе Варна задержан мужчина, подозреваемый в умышленном поджоге автомобиля своей сожительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что Daewoo Matiz, заполыхавший во дворе одного из домов, загорелся неслучайно.

«В кратчайшие сроки сотрудникам полиции удалось идентифицировать и задержать подозреваемого. Им оказался 33‑летний сожитель 28‑летней потерпевшей. По предварительным данным, конфликт между ними произошел на бытовой почве. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ссоры поджег авто», — говорится в сообщении.

В результате пожара транспортное средство было полностью уничтожено. Предварительный ущерб, причиненный действиями подозреваемого, оценивается в 200 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.