Житель Увельского района украл мебель и инструменты из квартиры челябинки

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

Полицейские Увельского района задержали подозреваемого в краже имущества из чужой квартиры. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Челябинска. Она рассказала правоохранителям, что в Увельском районе у нее есть квартира, в которой она делала ремонт. Для проведения некоторых работ она наняла специалиста. В какой-то момент она уехала из дома, а когда вернулась, то не обнаружила некоторых предметов мебели, матраца и инструментов. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

«В ходе проводимых мероприятий участковые уполномоченные полиции установили и задержали подозреваемого в данном хищении. Им оказался неработающий, ранее судимый житель поселка Увельский, 1990 года рождения. Задержанный пояснил, что украл имущество для личного пользования»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.