Житель Увельского района пойдет под суд за производство 11 кг марихуаны

Мужчина вырастил у себя дома 142 куста конопли

40-летний житель поселка Увельского, который вырастил у себя на участке коноплю, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении, изготовлении без цели сбыта наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), а также незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 231 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, с марта по июль текущего года южноуралец купил через интернет семена конопли и стал выращивать их для личного употребления. Запрещенную рассаду он разместил в доме, сарае, теплице и огороде. Для этого мужчина установил тепловые лампы, приобрел удобрения, специальные емкости для посадки, поливал и рыхлил почву. До стадии созревания он вырастил 142 куста наркосодержащего растения.

«С выращенных растений обвиняемый получил и незаконно хранил каннабис (марихуану) массой около 11 кг, а также изготовил и хранил гашиш и масло каннабиса (гашишное масло) до момента изъятия из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Увельский районный суд.