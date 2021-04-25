Житель Увельского района хранил в квартире более 2,5 килограмма наркотика

Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения

В Увельском районе Челябинской области полицейские обнаружили в квартире местного жителя более 2,5 килограмма наркотика растительного происхождения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Подробнее сегодня, 25 апреля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе проведения необходимых мероприятий полицейские обнаружили в квартире ранее судимого неработающего мужчины, 1980 года рождения, дикорастущую коноплю массой более 2,5 килограммов. Южноуралец сообщил правоохранителям, что собрал наркотик для личного потребления.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наркотик правоохранители изъяли, в последствии запрещенное вещество будет уничтожено.