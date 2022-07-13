Житель Тюмени получил 12 лет за развратную переписку с шестилетней девочкой из Челябинской области

Молодой человек уговорил ребенка поделиться с ним интимными фото и видео

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении местного жителя, затеявшего переписку с шестилетней девочкой из Челябинской области. Молодой человек уговорил ребенка прислать фото интимных частей тела девочки. Растлитель проведет ближайшие 12 лет в колонии строгого режима, сообщили Первому областному информагентству в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.



Суд установил, что в марте 2021 года 21-летний тюменец в соцсети «ВКонтакте» познакомился с девочкой с Южного Урала и предложил ей прислать интимные фото. Ребенок не только сфотографировался, но и снялся на видео.

Мать пострадавшей узнала об инциденте лишь случайно: женщина удаляла с планшета дочери лишние файлы, чтобы очистить память устройства, и обнаружила поразивший видеофайл. Узнав у дочери обстоятельства дела, мать обратилась в правоохранительные органы.

Как выяснилось, девочка на подаренном родителями планшете сначала только играла и смотрела мультфильмы. В феврале 2021 года ребенок уговорил маму зарегистрировать ей страницу в соцсети «ВКонтакте», а уже в марте стал жертвой подсудимого.

Тюменец осужден за «иные действия сексуального характера» (пункт «б», часть 4 статьи 134 УК РФ) к 12 годам строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить семье 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.