Житель Троицка заработал 2 млн рублей вымогательством

Своей жертве он угрожал распространением фейкового компромата

Жителя Троицка будут судить за вымогательство. Вместе с сообщником он требовал у местного жителя 2 миллиона рублей, угрожая компроматом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Установлено, что в декабре 2023 года 49-летний обвиняемый создал фальшивые документы, согласно которым 43-летний потерпевший, будучи начальником цеха компании по приему вторсырья, якобы скрывает от руководства незаконно полученную прибыль. После злоумышленник заручился поддержкой криминального авторитета и периодически вызывал мужчину на встречи, в ходе которых требовал 2 миллиона рублей. При этом обвиняемый угрожал насилием и распространением ложных сведений, которые подорвали бы репутацию начальника цеха. В результате потерпевший передал обвиняемому крупную сумму.

Вскоре злоумышленники были задержаны сотрудниками регионального УФСБ. По месту жительства 49-летнего фигуранта были изъяты предметы, доказывающие его причастность к вымогательству. Также был проведен ряд экспертиз. В отношении сообщников возбудили уголовные дела. Троичанина заключили под стражу, на его автомобиль КамАЗ стоимостью 3 миллиона рублей наложили арест. Дело в отношении криминального авторитета выделено в отдельное производство.

Обвинительное заключение, а также материалы дела в отношении вымогателя переданы на рассмотрение в городской суд.