Житель Троицка устроил ДТП с четырьмя авто, уснув за рулем

Мужчина зацепил КамАЗ и собрал еще две легковушки

На Южном Урале в ДТП с участием четырех автомобилей погиб житель Троицка. По предварительным данным, виновник аварии заснул за рулем, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госавтоинспекцию Челябинской области.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 29 февраля, около 11:00 на 58-м километре автодороги Челябинск — Троицк.

«Предположительно 34-летний водитель „Дэу-Нексия“ уснул, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел заднее левое колесо КамАЗа. После этого в него врезались попутные ВАЗ-2111 и „Мицубиши Паджеро“», — говорится в сообщении.

В результате ДТП виновник аварии, житель Троицка, который возвращался из Челябинска домой, от полученных травм скончался на месте происшествия.