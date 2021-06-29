Житель Троицка пойдет под суд за избиение егеря до смерти

Обвинение также предъявлено брату южноуральца

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовные дела в отношении двух братьев. Одного из них обвиняют в убийствах, другого — в угоне и уничтожении чужого имущества. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, 40-летний мужчина в ноябре 2018 года в ходе конфликта избил егеря «Союза обществ охотников и рыболовов». От полученных травм тот скончался.

После этого обвиняемый вместе с братом угнали автомобиль погибшего и сожгли его в Еманжелинском районе.

Кроме того, в декабре 2019 года житель Троицка, находясь в автомобиле, вытащил дуло ружья в открытое окно и застрелил проходившего мимо знакомого насмерть.

В отношении южноуральца были возбуждены уголовные дела по части статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»), части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ («Угон») и части 2 статьи 167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества путем поджога»).

Также уголовные дела по статьям 166 и 167 УК РФ возбуждены в отношении его брата.

«Уголовные дела направлены в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как ранее писал наш сайт, Челябинский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции и отправил в колонию семейную пару за похищение и смерть человека.