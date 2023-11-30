Житель Троицка поверил лже-сотруднице банка и лишился денег

Мужчине советовали оформить несколько кредитов

В Троицке мошенники обманули 36-летнего мужчину и украли у него 325 тысяч рублей. По данным пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, жителю города поступил звонок от якобы сотрудницы службы безопасности банка. Она сообщила, что мужчина переводил деньги гражданам из недружественных стран, а это является незаконным. Эти переводы, по словам звонившей женщины, банк заблокировал. Чтобы избежать наказания и вернуть средства, жителю Троицка предложили оформить кредит на 400 тысяч рублей.

«Поверив неизвестной, мужчина и оформил кредит и перевел 325 тысяч рублей на указанный счет. В дальнейшем злоумышленники настоятельно советовали потерпевшему оформить еще несколько кредитов для увеличения его кредитного потенциала. Однако когда он обратился за дополнительными кредитами, ему было отказано. Мужчина в какой-то момент понял, что попал в ловушку, но настойчивость и убедительность звонившего не позволили ему вовремя разобраться в ситуации»,— отмечают в пресс-службе ГУ МВД региона.

Полицейские напоминают, что при звонке и сообщении о незаконных действиях, связанных с деньгами, нужно самостоятельно уточнить информацию в своем банке. Его сотрудники или представители правоохранительных органов никогда не будут просить помощи, чтобы пресечь попытку оформления кредита, или перевести деньги на якобы безопасные счета.