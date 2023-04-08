Житель Троицка перевел мошенникам почти 9 миллионов кредитных рублей

Мужчина общался с неизвестными и оформлял кредиты на протяжении нескольких дней

60-летний сотрудник одного из предприятий Троицка на протяжении нескольких дней брал кредиты в разных банках и переводил деньги мошенникам, которые представлялись то полицейскими, то сотрудниками банков. В результате мужчина лишился почти девяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сначала тройчанину позвонил якобы полицейский и сообщил, что на него оформлен кредит в размере 1,6 миллиона рублей. Затем он сообщил, что вскоре с ним свяжется банковский сотрудник. Мужчине действительно позвонила женщина, которая рассказала, что в банке, в котором она работает, находятся все сведения о счете, который прикреплен к данным мужчины, и посоветовала как можно скорее погасить кредит.

«Выполняя инструкции злоумышленников, мужчина обратился в несколько банков за получением кредитных денег, в том числе через онлайн-приложения. С целью снятия всей суммы одобренного займа потерпевший позвонил на „горячую линию“ банка и подтвердил операцию по выдаче 1,6 миллионов рублей наличными через банкомат. После этого мошенница рекомендовала мужчине сменить телефон для „безопасности“. Троичанин приобрел мобильное устройство, затем переслал все кредитные деньги на „резервную ячейку“»,— рассказали в ведомстве.

В последующие дни мужчина, общаясь с банковской сотрудницей, оформил еще несколько кредитов в сумме более семи миллионов рублей. Один из займов он оформил на свою супругу. Деньги он перевел на продиктованные ему счета.

А когда банковская сотрудница рекомендовала потерпевшему встретиться с юристом, но тот не пришел, потому что якобы попал в ДТП, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В регионе действует горячая линия по борьбе с телефонными мошенниками. Позвонив по бесплатному мобильному номеру *1593, можно узнать о том, как действовать в случае получения подозрительных звонков.