Житель Троицка перевел мошенникам четыре миллиона рублей

Мужчина пытался заработать на инвестициях

В Троицке мужчина оформил кредиты и отдал в залог свой автомобиль, вложил деньги четыре миллиона рублей в мнимые инвестиции и потерял все средства, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшему позвонила девушка, представилась сотрудником аналитической компании и предложила заработать на бирже. Мужчина согласился, оформил четыре кредита на три миллиона рублей и сдал имущество в залог на 600 тысяч рублей. Все деньги он отправил на торговую площадку, установленную через приложение. Позже пострадавший понял, что не увидит ни дохода, ни вложенных денег.

«Мужчина обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ („Мошенничество“)», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, юрист Родион Жеков из Магнитогорска отсудил у банка деньги, переведенные мошенникам.

Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.

В Челябинской области работает горячая линия по противодействию мошенникам: *1593.