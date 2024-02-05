Житель Троицка перевел мошенникам более 2 млн рублей

Машинист бульдозера оформил кредиты на себя и супругу, пытаясь обогатиться на инвестициях

Троичанин стал жертвой мошенников, надеясь заработать на инвестициях. Мужчина потерял почти 2,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе полиции Челябинской области.

В поисках дополнительного заработка 37-летний бульдозерист наткнулся в интернете на рекламу о возможности получить сверхдоходы от инвестиций. По указанному телефону потерпевший связался с неизвестной женщиной, заверившей его, что прибыль от вложений на специальной площадке будет «невероятно высокой».

«После разговора потерпевший установил на телефон программу „для заработка“ и согласно инструкции перевел 600 тысяч рублей со своей кредитки. Когда мужчина забеспокоился об отсутствии обещанной прибыли, мошенница убедила его перевести еще 500 тысяч рублей для уплаты „обязательных налогов“. Желая вернуть вложенные деньги, мужчина оформил кредит и перевел деньги на продиктованный ему счет. На этом аферистка не остановилась и потребовала от жителя Троицка заплатить дополнительные комиссии и сборы, для покрытия которых мужчина оформил кредиты на себя и супругу. Всего мошенники обогатились на семье почти на 2,5 миллиона рублей», — рассказали в полиции.

После неудачной попытки заработка мужчина понял, что имел дело с мошенниками, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.