Житель Троицка перевел деньги мошенникам на сайте интимных услуг

Мужчина сделал несколько переводов

В МО МВД «Троицкий» возбудили дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ) после обращения 58-летнего местного жителя, который лишился денег на сайте интимных услуг, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевший решил пригласить домой девушку, чтобы скрасить досуг, и нашел сайт приватных услуг. Мужчина позвонил понравившейся девушке, и она сразу попросила оплатить ей такси и внести предоплату за ночь — всего семь тысяч рублей. Жаждущий любви троичанин перевел деньги, после чего ему позвонил неизвестный и потребовал перевести еще 7,5 тысячи рублей в качестве страховки.

«Когда звонок повторился и у потерпевшего потребовали оплатить страховку уже в тройном размере, он понял, что попал в ловушку злоумышленников, и обратился в полицию. В дежурной части потерпевшему объяснили, что он стал жертвой одной из распространенных схем обмана в этой сфере, используемых в последнее время», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — списываются с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.